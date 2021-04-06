Билл Мюррей рассказал, что его обманом затащили на съемки сиквела «Охотников за привидениями»

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Звезда Голливуда Билл Мюррей признался, что не планировал принимать участие в сиквеле «Охотников за привидениями», а попал вместе с коллегами на съемки в результате обмана.

Первая часть «Охотников за привидениями», снятая в 1984 году, получила массу положительных откликов и вошла в число шедевров кинематографа. Вторую часть картины, выпущенную в 1989 году, критики и зрители встретили прохладно.

— Оказалось, что это не та история, которую они написали. Они взяли нас в сиквел под ложным предлогом. У Гарольда Рамиса была отличная идея, но к тому времени, когда мы приступили к съемкам, я появился на съемочной площадке и сказал: «Что это, черт возьми, такое? Что это за штука?» — рассказал Мюррей, исполнивший в проекте роль доктора Питера Венкмана, изданию CinemaBlend.

Он добавил, что фильм уже начали снимать, поэтому «нужно было придумать, как заставить все работать».

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