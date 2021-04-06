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Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на продаже авиабилетов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на продаже авиабилетов

Елена Фролова

Общество

Мошеннические организации создают поддельные сайты по поиску авиабилетов. За март было зарегистрировано свыше 700 подобных доменов. Как отличить настоящий сайт от подделки, рассказал специалист в области информационных технологий Александр Вураско.

По его словам, таких обманных сайтов всегда было очень много, однако повышение активности аферистов в последнее время можно связать со смягчением коронавирусных ограничений, открытием границ и приближающимся отпускным сезоном.

Он также объяснил, по какой схеме работают порталы-«обманки».

— После того как человек купил на поддельном сайте авиабилет, события могут разворачиваться по одному из двух возможных вариантов. Либо он ничего не получит, либо, наоборот, получит фейковый билет. Однако узнает он об этом при регистрации на рейс или уже в аэропорту, — сообщил Александр Вураско.

Обычно злоумышленникам хватает того, что их жертва вводит данные банковской карты, и они переключаются на другую, забывая об этом человеке, отмечает «МИР 24». Для того чтобы не попасться на удочку аферистов, эксперт посоветовал перед покупкой изучить все предложения, покупать билеты только у проверенных компаний либо непосредственно на сайте авиакомпании. В этом деле не стоит спешить. Желательно просмотреть отзывы, обратить внимание на стоимость, потому что мошенники часто привлекают заманчиво низкой ценой. Кроме того, на фейковых сайтах обычно отсутствует информация о компании, через которую организована покупка билетов. Тревожным знаком должно быть и отсутствие политики обработки персональных данных.

Источник: mir24.tv

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