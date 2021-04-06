Московскому народному ополчению посвятят фильм и сериал

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Подвигу Московского народного ополчения посвятят сериал и полнометражную ленту. Об этом рассказал российский режиссер, продюсер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников. Он сам займется работой над картинами.

Как прозвучало на пресс-конференции на тему «Московское ополчение», съемки лент приурочат к круглым датам. В нынешнем году горожане отметят 80-летие со дня формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву.

— Мы можем объединить усилия в работе над полнометражным фильмом о Московском ополчении и сериалом. Эти два проекта будут двигаться, я думаю, параллельно, поскольку тема большая, — подчеркнул режиссер.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет созданные юными москвичами фильмы.

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