Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московскому народному ополчению посвятят фильм и сериал
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Московскому народному ополчению посвятят фильм и сериал

Юлия Павлушова

Культура

Подвигу Московского народного ополчения посвятят сериал и полнометражную ленту. Об этом рассказал российский режиссер, продюсер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников. Он сам займется работой над картинами.

Как прозвучало на пресс-конференции на тему «Московское ополчение», съемки лент приурочат к круглым датам. В нынешнем году горожане отметят 80-летие со дня формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву.

— Мы можем объединить усилия в работе над полнометражным фильмом о Московском ополчении и сериалом. Эти два проекта будут двигаться, я думаю, параллельно, поскольку тема большая, — подчеркнул режиссер.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет созданные юными москвичами фильмы.

Читайте также: Московские школьники в 55-й раз дадут клятву кадетов в Музее Победы

кинопобедаистория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Все мнения
О проекте
Читайте нас в