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Почти две тысячи деревьев высадят в Москве до конца апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти две тысячи деревьев высадят в Москве до конца апреля

Юлия Павлушова

Город

На территории столицы в апреле высадят свыше 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников. Также в городе продолжается весенняя уборка. Планируется очистить общественные зоны и дворы, отремонтировать детские площадки, провести промывку и ремонт дорог, инженерных сооружений.

Работы, несмотря на позднее схождение снежного покрова, собираются завершить не позднее 30 апреля. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

В уборочных работах задействуют более 43 тысяч рабочих и свыше 18 тысяч единиц уборочной техники, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что температура в Москве превысила 10 градусов впервые с начала апреля.

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