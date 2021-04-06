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Власти Москвы утвердили условия двух выпусков облигаций на сумму 140 миллиардов рублей
Фото: Pixabay

Власти Москвы утвердили условия двух выпусков облигаций на сумму 140 миллиардов рублей

Кирилл Николаев

Город

Правительство Москвы утвердило решения об эмиссии двух выпусков облигаций общим объемом 140 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, общий объем выпуска № 72 составит 70 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций — с 27 апреля 2021 года по 22 апреля 2024 года. Общий объем выпуска № 73 также составит 70 миллиардов рублей, а срок обращения облигаций — с 27 апреля 2021 года по 20 апреля 2026 года.

Размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме аукциона, сообщает РИА Новости.

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