Власти Москвы утвердили условия двух выпусков облигаций на сумму 140 миллиардов рублей

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Правительство Москвы утвердило решения об эмиссии двух выпусков облигаций общим объемом 140 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, общий объем выпуска № 72 составит 70 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций — с 27 апреля 2021 года по 22 апреля 2024 года. Общий объем выпуска № 73 также составит 70 миллиардов рублей, а срок обращения облигаций — с 27 апреля 2021 года по 20 апреля 2026 года.

Размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме аукциона, сообщает РИА Новости.

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