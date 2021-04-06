Кинувшим в шкаф светошумовое устройство школьником заинтересовался следком

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Южный административный округ Карта всех событий

Против 14-летнего хулигана, из-за выходки которого пострадал 11-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе следственного комитета Москвы.

5 апреля 2021 года в одной из школ на юге столицы 14-летний подросток кинул в шкаф светошумовое устройство для игры в страйкбол. В результате его хулиганской выходки пострадал 11-летний школьник.

Пострадавшего доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Читайте также: Мужчина убил своего брата из-за различий в мировоззрении