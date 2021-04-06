Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кинувшим в шкаф светошумовое устройство школьником заинтересовался следком
Фото: СК РФ

Кинувшим в шкаф светошумовое устройство школьником заинтересовался следком

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ Карта всех событий

Против 14-летнего хулигана, из-за выходки которого пострадал 11-летний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе следственного комитета Москвы.

5 апреля 2021 года в одной из школ на юге столицы 14-летний подросток кинул в шкаф светошумовое устройство для игры в страйкбол. В результате его хулиганской выходки пострадал 11-летний школьник.

Пострадавшего доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Читайте также: Мужчина убил своего брата из-за различий в мировоззрении

уголовное делоподростокшкольники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Все мнения
О проекте
Читайте нас в