Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Погоня за оригинальностью»: ювелир рассказал, какие украшения популярны у россиян
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Погоня за оригинальностью»: ювелир рассказал, какие украшения популярны у россиян

Марина Найденкова

Общество

Россияне, как и раньше, отдают предпочтение ювелирным украшениям с рубинами, сапфирами и изумрудами. Но в последнее время появился интерес к янтарю и к редким природным камням, о которых раньше и не слышали. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

По его словам, россияне выбирают, как и прежде, цветные драгоценные камни — рубины, сапфиры, изумруды. Однако появились и новые тенденции: покупатели чаще интересуются изделиями из янтаря, «чего давно не было». Кроме того, при покупке отдают предпочтение украшениям из редких камней, таких как турмалины, бериллы, аквамарины, гранаты и хризолиты.

— Надо отметить, что многие потребители сейчас гонятся за оригинальностью, ищут и выбирают те камни, о которых раньше и не слышали. У потребителя чувствуется интерес к природным камням, — сказал Уткин.

Также он отметил, что интерес россиян, которым недоступен премиальный сегмент, заметен и к серебряным украшениям. На сегодняшний день их доля на прилавках превышает долю золота.

— Качество изготовления изделий из серебра сейчас такое же, как и из золота, чего раньше не было. Выглядит такое изделие, как из белого золота. Стоит в четыре-пять раз дешевле. На одну и ту же сумму можно выбрать или один хороший дорогой комплект из золота, или пять разных, под разные туалеты, изделий из серебра, — отмечает глава ассоциации.

Читайте также: Стало известно, какие объекты коллекционируют россияне

драгоценностиювелирювелирное украшение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Все мнения
О проекте
Читайте нас в