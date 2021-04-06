«Погоня за оригинальностью»: ювелир рассказал, какие украшения популярны у россиян

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Россияне, как и раньше, отдают предпочтение ювелирным украшениям с рубинами, сапфирами и изумрудами. Но в последнее время появился интерес к янтарю и к редким природным камням, о которых раньше и не слышали. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

По его словам, россияне выбирают, как и прежде, цветные драгоценные камни — рубины, сапфиры, изумруды. Однако появились и новые тенденции: покупатели чаще интересуются изделиями из янтаря, «чего давно не было». Кроме того, при покупке отдают предпочтение украшениям из редких камней, таких как турмалины, бериллы, аквамарины, гранаты и хризолиты.

— Надо отметить, что многие потребители сейчас гонятся за оригинальностью, ищут и выбирают те камни, о которых раньше и не слышали. У потребителя чувствуется интерес к природным камням, — сказал Уткин.

Также он отметил, что интерес россиян, которым недоступен премиальный сегмент, заметен и к серебряным украшениям. На сегодняшний день их доля на прилавках превышает долю золота.

— Качество изготовления изделий из серебра сейчас такое же, как и из золота, чего раньше не было. Выглядит такое изделие, как из белого золота. Стоит в четыре-пять раз дешевле. На одну и ту же сумму можно выбрать или один хороший дорогой комплект из золота, или пять разных, под разные туалеты, изделий из серебра, — отмечает глава ассоциации.

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