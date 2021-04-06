Количество смертей от COVID-19 в мире выросло за прошедшую неделю

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Показатель смертности от коронавируса в мире вырос на 11 процентов за минувшую неделю. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличивается уже шестую неделю подряд.

За последнюю неделю было зарегистрировано около 4 миллионов новых случаев. Число смертей также возросло на 11 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Было зарегистрировано более 71 тысячи новых летальных исходов у пациентов.

Из данных организации следует, что рост смертности от коронавируса составил 46 процентов в Юго-Восточной Азии, 15 процентов в Северной и Южной Америке, 7 процентов в Восточном Средиземноморье и 2 процента в Европе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Коронавирус выявили более чем у 2,3 тысячи британцев за сутки