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Стало известно, какое наказание ждет задержанных на вечеринке с моделями в Дубае
Фото: Pixabay

Стало известно, какое наказание ждет задержанных на вечеринке с моделями в Дубае

Никита Абрамов

В мире

Прокуратура Дубая огласила, что станет с задержанными на вечеринке с обнаженными моделями. Все участники будут депортированы из страны.

Из заявления генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана следует, что прокуратура страны завершила расследование инцидента, участники которого обвинялись в публичном совершении непристойных действий, а также хранении порнографических изображений с целью производства порнографии, говорится в Twitter-аккаунте медиацентра правительства Дубая.

Однако, когда конкретно будет проведена депортация, не уточняется.

Напомним, в Дубае за участие в откровенной фотосессии в отеле были задержаны 40 человек. По закону им грозит до шести месяцев тюрьмы или штраф в размере пяти тысяч дирхамов — около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу. Также стало известно, что предположительный организатор вечеринки — выходец с Украины, финансист и галерист Виталий Гречин.

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