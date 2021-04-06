Стало известно, какое наказание ждет задержанных на вечеринке с моделями в Дубае

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Прокуратура Дубая огласила, что станет с задержанными на вечеринке с обнаженными моделями. Все участники будут депортированы из страны.

Из заявления генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана следует, что прокуратура страны завершила расследование инцидента, участники которого обвинялись в публичном совершении непристойных действий, а также хранении порнографических изображений с целью производства порнографии, говорится в Twitter-аккаунте медиацентра правительства Дубая.

Однако, когда конкретно будет проведена депортация, не уточняется.

His Excellecy, Essam Issa Al Humaidan, Attorney General of the Emirate of Dubai stated that the Public Prosecution office has completed investigations on a recently publicized photo shoot which contravened UAE law. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 6, 2021

Напомним, в Дубае за участие в откровенной фотосессии в отеле были задержаны 40 человек. По закону им грозит до шести месяцев тюрьмы или штраф в размере пяти тысяч дирхамов — около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу. Также стало известно, что предположительный организатор вечеринки — выходец с Украины, финансист и галерист Виталий Гречин.

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