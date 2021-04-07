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В Кремле призвали выработать единые правила работы компаний в интернете
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Кремле призвали выработать единые правила работы компаний в интернете

Татьяна Плотникова

Общество

Государствам всего мира необходимо согласовать международные правила работы глобальных компаний и пользователей в интернете. Такое мнение во вторник, 6 апреля, выразил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Как указал Кириенко, «нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными», поэтому мировому сообществу неизбежно придется договариваться о единых правилах.

Кириенко напомнил, что в рамках ООН уже разработана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем необходимых шагов, «чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ».

Как указал замглавы АП, с одной стороны, глобальные интернет-компании «делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, функционирования».

Кириенко подчеркнул, что «не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные мировые интернет-платформы должны подчиняться определенным правилам, они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые по сути своей принадлежат самим пользователям, они должны соблюдать правила использования этих данных», сообщает ТАСС.

Ранее социальную сеть Twitter обязали выплатить штрафы на общую сумму в 8,9 миллионов рублей. Twitter получил три штрафа за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

Читайте также: Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая

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