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Представитель России в МВФ рассказал о перспективах роста российской экономики
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Представитель России в МВФ рассказал о перспективах роста российской экономики

Татьяна Плотникова

Экономика

Показатели роста российской экономики в 2021-2022 годах, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), существенно превысят темпы развития, зафиксированные до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 7 апреля, рассказал российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин.

Как пояснил Можин, это связано с тем, что в предкризисный период российская экономика росла медленно. В настоящее время темпы роста ускоряются, «в том числе в силу того, что будет отскок после произошедшего спада в российской экономике».

Представитель России в МВФ объяснил это тем, что в период экономического спада оказались незадействованными значительные объемы производственных мощностей и образовался неиспользуемый потенциал роста.

Кроме того, в МВФ полагают, что Россия «смогла пережить этот глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, лучше многих», тогда как большинство других государств пережили на фоне пандемии «более глубокий спад», рассказал Можин.

— Речь идет о том, что у нас низкий долг, у нас был профицитный баланс бюджета до кризиса. У нас накоплены очень значительные валютные резервы ЦБ. У нас жесткое фискальное правило, гибкий валютный курс, применяется система инфляционного таргетирования, — уточнил Можин.

В МВФ полагают, что ВВП России вырастет на 3,8 процента в 2021 году и в 2022 году, сообщает ТАСС.

Ранее в МВФ подсчитали, что инфляция в России за год в среднем составит 4,5 процента. В 2022 году этот показатель будет равен примерно 3,4 процента, как и в 2020 году.

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