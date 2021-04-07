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Около половины всех вакцинированных от коронавируса в столице старше 60 лет
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Около половины всех вакцинированных от коронавируса в столице старше 60 лет

Виктория Родимкина

Город

Почти 50 процентов от числа привившихся от коронавируса в столице составляют граждане в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в среду, 7 апреля.

Уточняется, что москвичи начали активно проходить вакцинацию. Первым компонентом привиты уже около миллиона человек, около 80 процентов из них сделали прививку вторым компонентом.

— Почти половина всех вакцинированных в Москве — это горожане старше 60 лет. К сожалению, хорошо известно, что именно пожилые люди в первую очередь находятся в группе риска по коронавирусу, — заявили в депздраве.

По данным пресс-службы, наблюдение за пациентами показало, что вакцина не провоцирует возникновение серьезных нежелательных явлений. Незначительные недомогания были выявлены у 3,5 процента привитых старшего возраста, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Запас вакцины от коронавируса в Москве составляет около миллиона доз

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