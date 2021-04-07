Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лефортовская набережная, 1 Карта всех событий

Ежегодные окружные соревнования по подводной робототехнике пройдут в детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана» 17 и 18 апреля. Об этом рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в среду, 7 апреля.

— Соревнования по подводной робототехнике проходят в Москве несколько лет, но впервые их организует детский технопарк. Из всех подобных площадок только «Инжинириум» на Нарвской улице оснащен наборами по данному профилю и аквариумом для подготовки к управлению такими аппаратами, — объяснил глава ведомства.

Задачи по традиции будут посвящены проблемам Мирового океана. В этом году дети будут создавать робота, который сможет очистить поверхность воды от пластикового мусора и поможет спасению коралловых рифов. Участников разделят на две категории: младшую — учащиеся от первого до четвертого класса и старшую — от пятого до восьмого. Команда должна состоять не более, чем из трех человек. Для участия тренер должен заполнить специальную форму.

Финал пройдет в школе № 654: там есть большой бассейн, где дети смогут испытать свои разработки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что жители столицы смогут принять участие в конкурсе «Открытка Победы».

Читайте также: Москвичам рассказали, какие награды получили слушатели детских технопарков в марте