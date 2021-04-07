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Уголовное дело возбудили после ограбления банкомата на востоке Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru

Уголовное дело возбудили после ограбления банкомата на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, 16-я Парковая улица, 2А Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ограбления банкомата на востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел ночью 4 апреля по адресу улица 16-я Парковая, дом 2А. Неизвестный проник внутрь садового центра, вскрыл находящийся там банкомат и похитил из него 2,75 миллиона рублей, после чего скрылся.

Полиция возбудила дело по статье «Кража», отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших в аварии на МКАД.

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