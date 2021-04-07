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Полиция задержала подозреваемого в грабеже в центре Москвы
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Полиция задержала подозреваемого в грабеже в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Аптекарский переулок Карта всех событий

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в грабеже в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел в лифте одного из домов в Аптекарском переулке. Мужчина ударил пострадавшего по голове, украл у него телефон и скрылся. Подозреваемого задержали на Новорязанской улице. Им оказался 35-летний житель столицы. Телефон, по его словам, он продал, а вырученные деньги потратил.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о краже 2,7 миллиона рублей из банкомата на востоке города.

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