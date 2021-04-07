Астрологи назвали идеальные пары знаков зодиака для долгих отношений

Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Астрологи рассказали, какие пары из числа представителей различных знаков зодиака смогут построить долгие и счастливые отношения. Перечисленным партнерам не грозит быстрое расставание, ведь они дополняют друг друга или похожи по характеру.

Упрямые Овны являются полной противоположностью уступчивых Рыб, что является большим преимуществом в отношениях. Представители данных знаков зодиака идеально дополняют друг друга, могут жить без конфликтов и легко находить компромиссы.

Ракам и Тельцам никогда не будет скучно в отношениях, потому что их объединяет любовь к комфорту и достатку. Представители этих знаков зодиака любят проводить время с любимыми за просмотром фильмов с наборами любимой еды.

Страсть и взаимное уважение лежат в основе гармоничных отношений Львов и Стрельцов. По мнению астрологов, они понимают друг друга без слов. Львы и Стрельцы готовы отправиться вместе в далекие поездки и в совместное путешествие длиною в жизнь.

Близнецы и Весы смотрят на жизнь под одним углом. Они любят легкие и ненавязчивые отношения, никогда не ревнуют друг друга и готовы идти навстречу всему новому. Астрологи отмечают, что представители пары Близнецы — Весы любят путешествовать, но слабым их местом являются финансы. Они не умеют грамотно обращаться со своими деньгами, пишет ФАН.

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