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Астрологи назвали идеальные пары знаков зодиака для долгих отношений
Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Астрологи назвали идеальные пары знаков зодиака для долгих отношений

Анастасия Волоснова

Общество

Астрологи рассказали, какие пары из числа представителей различных знаков зодиака смогут построить долгие и счастливые отношения. Перечисленным партнерам не грозит быстрое расставание, ведь они дополняют друг друга или похожи по характеру.

Упрямые Овны являются полной противоположностью уступчивых Рыб, что является большим преимуществом в отношениях. Представители данных знаков зодиака идеально дополняют друг друга, могут жить без конфликтов и легко находить компромиссы.

Ракам и Тельцам никогда не будет скучно в отношениях, потому что их объединяет любовь к комфорту и достатку. Представители этих знаков зодиака любят проводить время с любимыми за просмотром фильмов с наборами любимой еды.

Страсть и взаимное уважение лежат в основе гармоничных отношений Львов и Стрельцов. По мнению астрологов, они понимают друг друга без слов. Львы и Стрельцы готовы отправиться вместе в далекие поездки и в совместное путешествие длиною в жизнь.

Близнецы и Весы смотрят на жизнь под одним углом. Они любят легкие и ненавязчивые отношения, никогда не ревнуют друг друга и готовы идти навстречу всему новому. Астрологи отмечают, что представители пары Близнецы — Весы любят путешествовать, но слабым их местом являются финансы. Они не умеют грамотно обращаться со своими деньгами, пишет ФАН.

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