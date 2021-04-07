В Кремле объяснили, почему на парад Победы не будут приглашать зарубежных гостей

Фото: Минобороны РФ

Приглашать в Москву на парад Победы зарубежных участников не планируется, так как год не юбилейный. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 7 апреля.

По его словам, все решения будут приниматься в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

— Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад, — сказал представитель Кремля.

Ранее в Кремле рассказали, что решение о ношении защитных масок во время парада на 9 Мая будет приниматься после инструкций санитарных властей. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал не допустить ухудшения эпидситуации при проведении парада Победы.

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