Астрологи рассказали, партнер какого возраста подойдет женщине по знаку зодиака

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Астрологи выяснили, партнера какой возрастной группы женщине следует выбрать по знаку зодиака для построения гармоничных отношений. Для этого представительницам прекрасного пола необходимо внимательно изучить собственные астрологические характеристики, отмечают эксперты.

Овен

Женщины, рожденные под знаком Овна, часто считают, что нуждаются в мужчине постарше. Но эксперты утверждают, что это не так. С темпераментом огненного знака куда легче справится молодой партнер. Такой мужчина способен разделить тягу своей активной половины к отчаянным поступкам и приключениям.

Телец

Девушки-Тельцы в отношениях чаще играют роль нежной матери, нежели любимой женщины. Они окружают партнера заботой, любят давать советы. Таким представительницам слабого пола советуют выбрать мужчину-ровесника. Он не станет протестовать против излишней заботы и куда мягче воспримет критику.

Близнецы

Близнецам в отношениях тяжело подстраиваться под мнение партнера. Такие свободолюбивые девушки не будут вестись на провокации партнера младше себя или слушать мужчину постарше. Женщинам, рожденным под этим знаком, астрологи также советуют присмотреться к представителям своей возрастной группы. С ровесником девушка-Близнец быстрее настроится на одну волну.

Рак

Несмотря на мягкий характер, женщине-Раку важно быть лидером в отношениях. Неравнодушие партнера помогает ей чувствовать свою значимость и придает уверенности в повседневной жизни. Астрологи советуют таким девушкам общаться с мужчинами младше себя.

Лев

Женщины-Львы придают большое значение статусу партнера, предпочитают мужчину с прагматичным взглядом на жизнь. Девушкам этого знака нелегко ждать, поэтому астрологи советуют им не связываться с молодыми людьми, которые еще не успели состояться. Напротив, следует обратить внимание на кавалера постарше.

Девы

Проявления несерьезности и легкомысленности очень раздражают Дев. По этой причине женщинам такого знака проще наладить контакт со зрелым мужчинам. Кроме того, Девы очень требовательны к своему партнеру. Совладать с этой чертой характера сможет только опытный избранник.

Весы

Весы нуждаются в балансе во всех сферах жизни. В отношениях с молодым парнем девушки этого знака будут чувствовать неловкость, а с мужчиной постарше заскучают. Самым оптимальным партнером в таком случае станет ровесник.

Скорпион

Женщины-Скорпионы редко сталкиваются с чувством стеснения, обожают все запретное. Многие из них по этой причине предпочитают выбирать для отношений совсем молодых парней. И это, кстати, неспроста: такие партнеры готовы поддержать даже самые экстравагантные затеи Скорпиона.

Стрелец

Женщины-Стрельцы стараются избегать дискомфорта и сложностей. Подстраиваться под партнера моложе себя им тяжело, а с ухажером постарше таким дамам неловко в обществе. Представительницам этого знака приятнее строить отношения с ровесником.

Козерог

Для сдержанных Козерогов подходит партнер постарше. Женщине, рожденной под таким знаком, нужен повод, чтобы уважать своего мужчину и гордиться его достижениями. Ветреные молодые парни в такой ситуации вызывают у Козерога раздражение.

Водолей

Девушки-Водолеи в отношениях не стремятся занять главенствующую позицию. В большинстве случаев им комфортнее, когда у руля стоит мужчина. Именно поэтому астрологи советуют таким женщинам присмотреться к зрелому партнеру. Взрослый спутник сможет подарить Водолею чувство защищенности.

Рыбы

Женщины-Рыбы тоже нуждаются в надежном плече. Часто представительницы этого знака тянутся к мужчинам постарше, чтобы проявить рядом с ними собственную слабость. Вместе с тем астрологи рекомендуют Рыбам не расслабляться и присмотреться к ровесникам — в отношениях с таким партнером у представительниц этого знака появится стимул для личностного роста, передает журнал Femmie.ru.

Ранее астрологи назвали идеальные пары знаков зодиака для долгих отношений.

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