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Правнук вирусолога Иосифа Атабекова подтвердил его смерть
Фото: ITAR-TASS

Правнук вирусолога Иосифа Атабекова подтвердил его смерть

Рафаэль Залян

Иван Юминов

Происшествия

Советский и российский вирусолог Иосиф Атабеков найден мертвым в своей квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Эту информацию подтвердил «Вечерней Москве» правнук ученого, публицист Александр Майсурян в среду, 7 апреля.

— К сожалению, информация о смерти Иосифа Григорьевича соответствует действительности. Его тело нашел сын в квартире, где Атабеков проживал, — рассказал он.

Собеседник «Вечерней Москвы» добавил, что точная причина смерти ученого пока неизвестна.

СПРАВКА «ВМ»

Иосиф Атабеков родился в 1934 году в Тифлисе (Тбилиси). Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева он окончил в 1955 году. В 1971 году он стал доктором биологических наук и возглавил кафедру вирусологии биологического факультета МГУ. За свою работу он был отмечен Премией имени М. В. Ломоносова 1-й степени и Госпремией РФ в области науки и технологий.

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