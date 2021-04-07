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Водитель маршрутки в подмосковном Жуковском оскорбил школьницу и отказался ее везти
Фото: Вечерняя Москва

Водитель маршрутки в подмосковном Жуковском оскорбил школьницу и отказался ее везти

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, Жуковский Карта всех событий

Прокуратура Московской области проверит инцидент, который произошел в подмосковном Жуковском. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 7 апреля.

По словам матери школьницы, девочка оплатила проезд и десять минут ждала в пустой маршрутке, пока водитель поедет. После этого мужчина сказал, что не повезет ее одну, и назвал ее «девушкой легкого поведения». При этом школьница была одета в джинсы и куртку.

Водитель вернул ей деньги, и она пошла домой пешком, уточнили в пресс-службе ведомства. Прокуратурой Московской области организована проверка по данному факту. В ведомстве уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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