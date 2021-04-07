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Альпинистов привлекли для весенней уборки станций МЦД
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Альпинистов привлекли для весенней уборки станций МЦД

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Горбунова, 5Ас2Карта всех событий

Альпинисты помогут отмыть стеклянные фасады конкорсов на Московских центральных диаметрах (МЦД) после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 7 апреля.

Уточняется, что МЖД проводит подготовку пассажирской инфраструктуры к летним перевозкам. На станциях моют платформы, ограждения, вестибюли, тоннели, конкорсы.

— Для мытья внешних стеклянных фасадов конкорсов привлекаются бригады альпинистов. На МЦД-1 конкорсы расположены на трех станциях Сетуни, Новодачной и Долгопрудной. На МЦД-2 — на девяти, среди которых Нахабино, Опалиха, Волоколамская, — говорится в сообщении.

На платформах специалисты моют брусчатку и ограждения, отмывают навигационные указатели, лавочки и урны. В случае необходимости обновляется лакокрасочное покрытие. В уборке одной станции участвуют 8-10 человек.

Помимо этого, на каждой станции ежедневно проводят дезинфекцию всех контактных поверхностей.

С приближением тепла на прилегающих к станциям территориях будут высажены цветы и саженцы деревьев и декоративных кустарников, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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