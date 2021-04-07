Альпинистов привлекли для весенней уборки станций МЦД

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Горбунова, 5Ас2 Карта всех событий

Альпинисты помогут отмыть стеклянные фасады конкорсов на Московских центральных диаметрах (МЦД) после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в среду, 7 апреля.

Уточняется, что МЖД проводит подготовку пассажирской инфраструктуры к летним перевозкам. На станциях моют платформы, ограждения, вестибюли, тоннели, конкорсы.

— Для мытья внешних стеклянных фасадов конкорсов привлекаются бригады альпинистов. На МЦД-1 конкорсы расположены на трех станциях Сетуни, Новодачной и Долгопрудной. На МЦД-2 — на девяти, среди которых Нахабино, Опалиха, Волоколамская, — говорится в сообщении.

На платформах специалисты моют брусчатку и ограждения, отмывают навигационные указатели, лавочки и урны. В случае необходимости обновляется лакокрасочное покрытие. В уборке одной станции участвуют 8-10 человек.

Помимо этого, на каждой станции ежедневно проводят дезинфекцию всех контактных поверхностей.

С приближением тепла на прилегающих к станциям территориях будут высажены цветы и саженцы деревьев и декоративных кустарников, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Реконструкцию станции «Матвеевская» будущего МЦД-4 выполнили на 60 процентов