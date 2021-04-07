«Остались последние месяцы»: Шарий предсказал Зеленскому скорую отставку

Фото: facebook/anatolijsharij

Украинский политик и журналист Анатолий Шарий предсказал Владимиру Зеленскому скорый уход с поста президента Украины. В интервью журналисту Владимиру Соловьеву он заявил, что «Европа смотрит сквозь него».

— С кем он договаривается о вступлении в НАТО? С Канадой. Самое влиятельное государство мира. Имеющее непосредственное отношение к Украине. С Японией ведутся переговоры о присоединении к «Крымской платформе» (саммит, целью которого является обсуждение вопроса возвращения Крыма с представителями других стран, – прим. «ВМ»).А где Франция, Германия? Они недвусмысленно дали понять, как относятся к Зеленскому, это мое мнение, — заявил Шарий.

По его словам, европейские лидеры «смотрят сквозь него» и не считают Зеленского «чем-то значимым».

Видео опубликовано на YouTube.

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