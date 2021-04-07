Истребитель ВВС Турции разбился в провинции Конья
В ентральной Турции разбился истребитель NF-5. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила газета Sabah.
Самолет принадлежал ВВС Турции. Катастрофа случилась в провинции Конья во время учебного полета. Уточняется, что пилот истребителя должен был выполнять фигуры высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları («Турецкие звезды»).
В результате крушения самолета пилот скончался.
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