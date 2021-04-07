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Школу на 1200 мест построят в Солнцеве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школу на 1200 мест построят в Солнцеве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

В Солнцеве появится школа на 1200 мест. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Ученикам будут доступны специализированные кабинеты для основного и дополнительного образования, два спортивных зала и актовый зал. Для учеников средних и старших классов обустроят кабинеты иностранного языка, биологии, физики, химии и программирования, а также робоклассы. В образовательном учреждении создадут шахматный кружок, мастерскую акварельной живописи и рисунка, оборудуют кабинеты педагога-психолога и логопеда.

Кроме того, на территории школы установят баскетбольную и волейбольную площадки, малые архитектурные формы и наружное освещение. Прилегающую территорию озеленят, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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