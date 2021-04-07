Первый энергоблок БелАЭС отключат 7 апреля

Фото: rosatom.ru / Пресс-служба Госкорпорации Росатом

Оценку эффективности первого энергоблока БелАЭС проведут в Республике Беларусь. Для этих испытаний его отключат от сети 7 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго страны.

В ближайшие дни экспертная группа осмотрит энергоблок, оценит эффективность работы его систем перед выполнением завершающих динамических испытаний по программе этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Ранее Лукашенко призвал сократить штат белорусских дипломатов в ряде стран.

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