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Полицейские Литвы провели акцию протеста после отказа в приоритетной вакцинации
Фото: facebook/Lietuvos.policija

Полицейские Литвы провели акцию протеста после отказа в приоритетной вакцинации

Никита Абрамов

В мире

Литовские полицейские провели акцию протеста у здания правительства страны в центре Вильнюса в ответ на отказ в проведении приоритетной вакцинации сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила председатель профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене.

Сообщается, что несколько десятков полицейских натянули через площадь перед зданием правительства ленту, которая предназначена для ограничения периметра на месте происшествия. Также они установили щиты с надписью «Стоп! Контроль».

— Несмотря на то, что министр внутренних дел Агне Билотайте пообещала, что вакцинация полицейских начнется на этой неделе, решено было акцию протеста не отзывать, так как мы устали от обещаний, которые не выполняются, — объяснила Катинене.

Сотрудники правоохранительных органов просят, чтобы им позволили вакцинироваться в приоритетном порядке в связи с характером их работы, пишет ТАСС.

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