Памятники турецкому поэту Юнусу Эмре и другим выдающимся деятелям установят в Москве

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Депутаты Московской городской думы приняли постановление об установке памятника турецкому поэту Юнусу Эмре на территории парка искусств «Музеон». Данное решение было принято в ходе заседания Мосгордумы.

Также депутаты поддержали установку памятников работникам Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК); академику, лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову и народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напомнил, что с 2016 года по инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также благодаря обращению министра иностранных дел России Сергея Лаврова ведется проработка вопроса установки монумента советскому космонавту Юрия Гагарина в Анкаре, сообщает агентство городских новостей «Москва».

СПРАВКА «ВМ»

Юнус Эмре (1240–1321 гг.) — турецкий поэт, народный мыслитель. Он является основоположником турецкого стихосложения.

Николай Семенов (1896–1986 гг.) — советский ученый и педагог. Он считается одним из основоположников химической физики, автором теории теплового взрыва и теории цепных реакций.

Иосиф Кобзон (1937–2018 гг.) — советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, народный артист СССР.

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