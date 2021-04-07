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Движение по Большому Николоворобинскому переулку перекрыто из-за падения строительных лесов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение по Большому Николоворобинскому переулку перекрыто из-за падения строительных лесов

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий

Движение по Большому Николоворобинскому переулку перекрыто из-за обвала строительных лесов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, строительные леса обвалились в Большом Николоворобинском переулке в Москве. В МЧС Москвы эту информацию не подтвердили.

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