Олимпийский комитет США выступил против возможного бойкота олимпиады в Пекине

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Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) выступил против возможного бойкота зимней олимпиады в Пекине, так как спортсмены не должны становиться политическим инструментом. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила президент комитета Сюзанн Лайонс.

— Комитет выступает против бойкота, поскольку тот не повлияет на решение глобальных проблем... У США достаточно инструментов, чтобы обсуждать с Китаем вопрос о правах человека, и мы не считаем, что спортсмены должны служить инструментом в данной ситуации, — цитирует Лайонс РИА Новости.

Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс сказал, что Вашингтон намерен обсуждать с союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, так как правительство КНР нарушает права человека.

Зимняя олимпиада в Пекине должна пройти в 2022 году.

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