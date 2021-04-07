Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Олимпийский комитет США выступил против возможного бойкота олимпиады в Пекине
Фото: Pixabay

Олимпийский комитет США выступил против возможного бойкота олимпиады в Пекине

Никита Абрамов

Спорт

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) выступил против возможного бойкота зимней олимпиады в Пекине, так как спортсмены не должны становиться политическим инструментом. Об этом в среду, 7 апреля, сообщила президент комитета Сюзанн Лайонс.

— Комитет выступает против бойкота, поскольку тот не повлияет на решение глобальных проблем... У США достаточно инструментов, чтобы обсуждать с Китаем вопрос о правах человека, и мы не считаем, что спортсмены должны служить инструментом в данной ситуации, — цитирует Лайонс РИА Новости.

Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс сказал, что Вашингтон намерен обсуждать с союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, так как правительство КНР нарушает права человека.

Зимняя олимпиада в Пекине должна пройти в 2022 году.

Читайте также: Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Олимпиада-2022СШАПекин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Все мнения
О проекте
Читайте нас в