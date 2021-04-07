Дептранс Москвы показал, как будет выглядеть парк «Яуза»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве проходят работы по благоустройству по благоустройству парка «Яуза». Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного депаратмента транспорта.

В парке появятся прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, а также спортивная зона с хоккейной коробкой. Здесь расположится площадка для стритбола, теннисные корты, скейт-парк и тренажеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании парка «Яуза». На этой территории планируется создать детские площадки. Специалисты приведут в порядок стадион «Отрада», на месте заброшенного футбольного поля сделают новое с подогревом для игры в любое время года, а также реконструируют открытую площадку для мероприятий.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На втором участке будущего парка «Яуза», вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова, будет создан эколого-просветительский центр, в котором будут изучать профессии будущего в сфере экологии.

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