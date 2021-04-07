Названы самые востребованные вакансии для москвичей

Центр занятости населения Москвы «Моя карьера» / Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Лидерами по востребованности в Москве стали специалисты в сфере телемедицины, БИМ-менеджеры и педагогические дизайнеры. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала директор общественной организации «Ассоциация центров трудоустройства вузов Москвы» Виктория Воробьева.

Прежде всего, москвичам, которые ищут работу, стоит обратить внимание на отрасль телемедицины. Специалисты данной сферы могут ставить диагнозы и консультировать пациентов удаленно.

— Несколько лет назад эту специальность называли профессией будущего, но уже сейчас она резко ворвалась в наши реалии и активно развивается. В сфере здравоохранения очень большой спрос на этих специалистов, — отметила Воробьева.

Также эксперт напомнила о кадровом дефиците в строительной отрасли. По словам специалиста, данная сфера находится в провальном положении из-за локдауна, который повлек за собой спад притока иностранной рабочей силы.

— Мы наблюдаем обилие вакансий по рабочим специальностям в строительстве и в меньшей степени — по инженерным. Среди вторых сейчас очень востребованы БИМ-менеджеры, — заметила специалист.

Сфера педагогического дизайна также очень перспективна для москвичей. Рост спроса на таких профессионалов обусловлен переходом образовательного процесса в дистанционный формат. Педагогические дизайнеры ответственны за качественную и удобную упаковку образовательных продуктов на онлайн-платформах, объясняет эксперт.

Без работы не останутся и менеджеры по онлайн-продажам. Эти люди должны разбираться в механизмах работы интернет-магазинов.

По словам эксперта, поиск работы в Москве не вызовет больших усилий у заинтересованных специалистов. Работодатели ценят в сотрудниках высокий уровень мотивации и готовность учиться новому.

— Желание человека обучаться стало очень важным для работодателей. Важно, чтобы он хотел пополнять багаж знаний актуальными компетенциями, а не продолжал действовать «по старинке», пользуясь навыками, которые приобрел пять лет назад, — заключила Воробьева.

Сейчас молодые специалисты чаще всего стремятся занять руководящие должности. Однако для этого требуется не только управленческое образование, но и профильные знания в конкретных сферах, добавила эксперт.

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