Власти Туниса оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией

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Тунис рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией 19 апреля. Об этом заявил министр туризма страны Хабиб Аммар.

По его словам, после возобновления авиасообщения станет возможен групповой туризм в Тунис.

— Мы будем стремиться совершенствовать все направления туризма и прилагать все усилия для улучшения эпидемиологической ситуации в стране, — приводит слова Аммара Интерфакс.

Он отметил, что представители Туниса встретились с сотрудниками «Аэрофлота» и договорились об открытии еженедельных регулярных рейсов в Карфаген и Монастиру. В настоящее время въезжающие в Тунис иностранцы должны пройти 48-часовой карантин, а затем сдавать тест повторно.

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