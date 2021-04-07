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Власти Москвы утвердили предмет охраны особняка Берга
Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

Власти Москвы утвердили предмет охраны особняка Берга

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Денежный переулок Карта всех событий

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны особняка Берга. В этом здании находится посольство Италии.

Объект расположен в Денежном переулке. По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом Берга известен своим изящным архитектурным убранством и богатой историей. Интерьеры особняка отличают роскошные потолки, деревянные панели, резные порталы готической формы, величественные арки и множество других деталей.

— Экспертам потребовалось много времени, чтобы подробно описать все элементы, которые в итоге были добавлены в предмет охраны, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Особняк построили в конце XIX века по проекту архитектора Петра Бойцова для текстильного промышленника и миллионера Сергея Берга. Он приобрел здание у писателя, владельца богатейшей библиотеки Михаила Загоскина.

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