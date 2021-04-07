Козырек подъезда рухнул в доме на юге Москвы
Ореховый бульвар, 10Карта всех событий
Козырек подъезда площадью пять квадратных метров обрушился в доме на юге столицы. Об этом сообщил в среду, 7 апреля, корреспонденту «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.
Инцидент случился в доме № 10 на Ореховом бульваре. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительных лесов в Москве.
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