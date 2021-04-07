Козырек подъезда рухнул в доме на юге Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Ореховый бульвар, 10 Карта всех событий

Козырек подъезда площадью пять квадратных метров обрушился в доме на юге столицы. Об этом сообщил в среду, 7 апреля, корреспонденту «Вечерней Москвы» источник в экстренных службах.

Инцидент случился в доме № 10 на Ореховом бульваре. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку в связи с обрушением строительных лесов в Москве.

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