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Жители Дагестана сняли взрывы в районе склада в Буйнакске
Фото: youtube.com

Жители Дагестана сняли взрывы в районе склада в Буйнакске

Юлия Курганова

Происшествия

Жители Дагестана сняли на видео взрывы в районе склада в Буйнакске. Записи очевидцы публикуют в соцсетях ночью в четверг, 8 апреля.

На видео слышны громкие хлопки и яркие вспышки.

Согласно данным очевидцев, на территории склада могут разрываться боеприпасы, но официального подтверждения этой информации не поступало. В региональном МВД сообщили, что сведения о взрывах боеприпасов недостоверные.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, передает Пятый канал.

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взрывочевидцыРеспублика Дагестан
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