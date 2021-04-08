Взрывы в Буйнакске прогремели из-за пожара танка в воинской части

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Представители Минобороны России прокомментировали инцидент со взрывами, которые жители Дагестана сняли на видео в Буйнакске.

В ведомстве сообщили, что на территории воинской части загорелся танк, в настоящее время пожар потушили. Никто не пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

Уточняется, что в среду, 7 апреля, около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакске произошло возгорание танка. Пожарными расчетами пожар оперативно ликвидировали.

Ранее сообщалось, что очевидцы опубликовали в соцсетях ролики, на которых запечатлены взрывы. Пользователи предположили, что на месте происшествия могли взрываться боеприпасы.

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