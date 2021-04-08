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Двенадцать кошек взяли под залог за долги хозяйки в Ижевске
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Двенадцать кошек взяли под залог за долги хозяйки в Ижевске

Юлия Курганова

Общество

В Ижевске 12 кошек «арестовали» за долги хозяйки. Марина Шергина является владелицей котокафе, она задолжала крупную сумму арендодателю. Не сумев вернуть положенные ему деньги, он сменил в помещении замки и запер там животных.

Помочь женщине попытались сотрудники «Альянса защитников животных».

— Они не позволили вывезти кошек, указав на то, что питомцы являются залогом для оплаты долга. При этом у владелицы котокафе есть документы, подтверждающие оплату аренды, и никаких уведомлений о наличии долга не поступало, — рассказали в организации.

Потом к инциденту подключились сотрудники полиции. Они подтвердили, что кошки находятся взаперти, но отметили, что за ними хорошо ухаживают и кормят.

Ситуацию во «Вконтакте» прокомментировал и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он сообщил, что хозяйка котокафе задолжала за аренду помещения и коммуналку. По разным оценкам, эта сумма варьируется от 250 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Шергина же заявляет, что полностью оплатила долги. В этом ей помогли местные жители — они собрали деньги на погашение аренды и заплатили за месяц вперед. Арендодатель же утверждает обратное.

Отмечается, что о кошках ничего не известно с 29 марта. Окна в помещении заклеены непрозрачной пленкой, а еды и воды на столько времени животным хватит не могло, сообщает телеканал «360».

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