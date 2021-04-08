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Музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества вместе с «Орленком»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества вместе с «Орленком»

Юлия Курганова

История

В четверг, 8 апреля, Музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества, который посвящен Международному дню освобождения узников концлагерей. Мероприятие организовано вместе со Всероссийским детским центром «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостем виртуальной встречи станет узник концлагеря «Саласпилс», друг детства Юрия Гагарина Юрий Небараков.

В мае 1941 года пятилетнего Юру родители привезли из столицы на лето в деревню Зикеево в трех километрах от села Клушина, где его застала война, и вернуться домой он уже не смог. Мальчику пришлось остаться в селе. Там он познакомился и подружился с Юрием Гагариным.

Ветеран поделится воспоминаниями о пребывании в концлагере, куда он попал в 1943 году. Он расскажет, как в лагере детей заставляли сдавать по 300–500 граммов крови для раненых немецких солдат и выполнять тяжелую работу. За это можно было получить порцию еды на кухне солдат. Обычный же рацион узников состоял из желудевого кофе с красной свеклой, похлебки из мерзлой картошки, тухлой капусты и рыбьих голов.

Зрители узнают, как в 1944 году взрослые заключенные планировали восстание и готовили взрывчатку, как его раскрыли и детей отправили искать спрятанные в лесу снаряды.

Бывший узник расскажет об освобождении концлагеря в 1944 году и возвращении на родину, о послевоенной жизни, учебе и карьере. Небараков работал в НИИ и участвовал в разработке материалов спецназначения для орбитальных полетов. Также он вспомнит первую встречу с Юрием Гагариным летом 1961 года, во время его приезда на родину.

Музей Победы проведет всероссийский онлайн Урок Мужества вместе с «Орленком»Фото: пресс-служба Музея Победы

Начало урока в 11:30 по московскому времени.

С 8 февраля онлайн Уроки Мужества проходят один раз в неделю. Присоединиться к интернет-встрече могут все желающие, для этого нужно открыть группу во «ВКонтакте» Детского центра Музея Победы и найти запись с эфиром.

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