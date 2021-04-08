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Курсы по рабочим специальностям запустит «Техноград» на ВДНХ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Курсы по рабочим специальностям запустит «Техноград» на ВДНХ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с63Карта всех событий

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ начинает запись на бесплатные курсы по обучению рабочим специальностям в сфере строительства и электроэнергетики. Об этом рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, нехватка кадров в сфере строительства сдерживает развитие отрасли.

— Переобучение на инновационных образовательных площадках города позволяет решить эту проблему, — сказал глава департамента.

Программы разработаны для индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых жителей столицы. Занятия проходят как в очном формате, так и онлайн.

Так, в строительной сфере будут проходить курсы по монтажу и контролю качества, ремонту и эксплуатации плоских и скатных кровель. Обучение электроэнергетике будет включать курсы по релейной защите и автоматической системе электроснабжения, а также обслуживанию электрооборудования электростанций, контролю энергосбыта.

Записаться на курсы можно на сайте комплекса в соответствующей мастерской, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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бесплатные курсыВДНХ«Техноград»
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