Выставка «Предел и бесконечность» откроется в Музее имени Островского

Фото: A.Savin / CC BY-SA 3.0

Музей имени Николая Островского приглашает на выставку итальянской художницы Элиде Кабасси «Предел и бесконечность».

В экспозиции представлены работы художницы, сделанные за последние 28 лет: от ранних фигуративных композиций и акварелей до абстрактной живописи.

Особую часть выставки занимают работы учеников итальянской Лаборатории искусства Элиде Кабасси при московском детском доме «Наш дом». Они выделены в отдельную экспозицию под названием «Я рисую красоту».

Своеобразным эпиграфом станут фотографии Полины Шестаковой из самых разных уголков Италии. Гости выставки смогут «проехать» с севера на юг этой гостеприимной страны.

Выставка пройдет 8 апреля по 29 мая, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Выставка о рекордах животных-путешественников откроется в Дарвиновском музее