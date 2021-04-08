Нежилое помещение свободного назначения в центре Москвы выставят на торги

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Семёновская набережная, 3/1к3 Карта всех событий

Нежилое помещение в центре Москвы выставят на торги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике в четверг, 8 апреля.

— Выставляемое на продажу помещение находится в Центральном административном округе в пятиэтажном жилом доме 1950 года постройки по адресу: Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 3. Объект площадью 587,5 квадратных метров будет реализован посредством публичного предложения. Начальная цена лота — 41,12 миллиона рублей, — рассказал глава городского департамента городского имущества Максим Гаман.

Торги запланированы на 25 мая, они пройдут в электронной форме. Заявки на участие в них будут принимать до 14 мая. В помещении есть отдельный вход, оно расположено в подвале и на первом этаже. Рядом располагается станция метро «Электрозаводская», отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о строительстве нового торгового объекта на востоке города.

Читайте также: Участок для строительства спортивного комплекса на юге Москвы выставлен на торги