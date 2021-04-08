Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Нежилое помещение свободного назначения в центре Москвы выставят на торги
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Нежилое помещение свободного назначения в центре Москвы выставят на торги

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Семёновская набережная, 3/1к3 Карта всех событий

Нежилое помещение в центре Москвы выставят на торги. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике в четверг, 8 апреля.

— Выставляемое на продажу помещение находится в Центральном административном округе в пятиэтажном жилом доме 1950 года постройки по адресу: Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 3. Объект площадью 587,5 квадратных метров будет реализован посредством публичного предложения. Начальная цена лота — 41,12 миллиона рублей, — рассказал глава городского департамента городского имущества Максим Гаман.

Торги запланированы на 25 мая, они пройдут в электронной форме. Заявки на участие в них будут принимать до 14 мая. В помещении есть отдельный вход, оно расположено в подвале и на первом этаже. Рядом располагается станция метро «Электрозаводская», отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о строительстве нового торгового объекта на востоке города.

Читайте также: Участок для строительства спортивного комплекса на юге Москвы выставлен на торги

ЦАО Москвыторгиторговые помещения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Все мнения
О проекте
Читайте нас в