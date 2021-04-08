«Каверзные кейсы»: биолог объяснил, как ученые проверяют экстрасенсорные способности

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Биолог Александр Панчин, входящий в совет премии имени Гудини, объяснил, как ученые проверяют людей на наличие у них экстрасенсорных способностей.

— Из-за коронавируса мы приостановили проверки, у нас было порядка 19 испытаний. Это не так просто организовать. Одно дело — шоу, другое — аккуратная научная проверка в тщательно контролируемых условиях. Мы должны быть уверены, что исключены все возможные варианты мошенничества, обмана, фокусов и утечки информации, — заявил ученый.

Панчин отметил, что поступает много заявок от желающих доказать свои экстрасенсорные способности и получить премию в размере миллиона рублей.

— Некоторые заявки отсеиваются, потому что у нас есть критерии. Человек должен предоставить свидетельство ученого, который верит в способности испытуемого. Либо он должен прислать видеоподтверждение своих особенностей. Многие заявки, поступающие к нам, отсеваются до испытания, — отметил Панчин.

Специалист привел в пример мужчину, который говорил, что, если он потрет ноги о ковер, потом к нему прилипает бумага, и приводил это в качестве доказательств своих необычных способностей. Ученые в ответ отправили ему статью про электростатику.

Проверка должна удовлетворить заявителя, с другой стороны, отметил биолог, в экспертном совете должны быть иллюзионисты, чтобы предотвратить «каверзные кейсы», когда ученых обманывают фокусники.

— В истории изучения сверхъестественных способностей было много смешных кейсов, когда ученых дурачили фокусники, — сказал Панчин.

Видео опубликовано на YouTube.

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