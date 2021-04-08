Глава центра «Вектор» объяснил случаи COVID-19 после вакцинации

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Около 10 процентов людей из-за особенностей иммунитета невосприимчивы к вакцинам, включая препараты от коронавируса. Об этом рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов в четверг, 8 апреля.

По его словам, в большинстве случаев заражение COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» наступало, когда у граждан еще не был выработан полноценный иммунитет, который появляется только спустя 42 дня после первой прививки.

— Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20, — сказал глава центра «Известиям».

Он добавил, что во время первых испытаний вакцины добровольцы не покидали стационар, но их отпускали домой, где они могли контактировать с гражданами, имеющими положительный тест на коронавирус.

Вакцина «ЭпиВакКорона» является вторым после «Спутника V» зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.

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