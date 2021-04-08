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«Городская ферма» подготовила для москвичей «космические» выходные
Фото: Официальная страница ВДНХ / Facebook

«Городская ферма» подготовила для москвичей «космические» выходные

Ольга Маркова

Культура

«Городская ферма» на ВДНХ станет активным участником праздничных мероприятий, посвященных Дню космонавтики. 10 и 11 апреля здесь пройдет программа «Космические выходные», которая включает мастер-классы, квесты, экскурсии.

На мастер-классах «Космическая фоторамка» и «Звездное небо» ребята и взрослые изготовят фоторамку и подвеску, украшенные звездами.

Несколько раз в день будут проходить космозарядка и дискотека «Космический танцпол».

В ходе квеста «Покорители космоса» участникам предстоит найти сокровища космических пиратов.

Кроме того, посетители смогут присоединиться к экскурсии по ферме и научиться доить козу.

Читайте также: «Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики

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