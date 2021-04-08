Более 300 бригад Мосводостока вышли на круглосуточное дежурство в период непогоды

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице свыше 300 бригад ГУП «Мосводосток» и около 290 единиц техники круглосуточно дежурят на улицах города в период плохих погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 8 апреля.

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы предотвратить скопление воды. Кроме того, под особым контролем бригад находятся остановки общественного транспорта и низинные места.

Москвичи могут сообщить о временном скоплении воды по телефону +7 (495) 657-87-03.

В комплексе отметили, что в Москве до конца дня будут идти дождь и мокрый снег, а температура воздуха не поднимется выше плюс 7 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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