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Врач-кардиолог Гандельман объяснил, почему сок вреден для здоровья
Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Гандельман объяснил, почему сок вреден для здоровья

Елена Фролова

Здоровье

Калорийным и сладким напитком является сок, содержащий в себе много углеводов. Эксперты не советуют пить его в больших количествах. Лучше употреблять больше воды. Сладкие напитки находятся в списке причин ожирения. Об этом заявил врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

— Когда человек пьет сок, он потребляет углеводы, а в организме в ответ на это вырабатывается инсулин, который уменьшает уровень сахара. Поэтому человек начинает больше есть, что приводит к выработке жира, — объяснил Герман Гандельман.

Иными словами, сок — это раствор сахара. Если употреблять его регулярно, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и ожирение, отмечает ФАН.

В свою очередь врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус добавил, что уже десять лет не употребляет сок, так как считает данный напиток олицетворением углеводов и сахара.

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