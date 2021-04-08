Врач-кардиолог Гандельман объяснил, почему сок вреден для здоровья

Фото: pixabay.com

Калорийным и сладким напитком является сок, содержащий в себе много углеводов. Эксперты не советуют пить его в больших количествах. Лучше употреблять больше воды. Сладкие напитки находятся в списке причин ожирения. Об этом заявил врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

— Когда человек пьет сок, он потребляет углеводы, а в организме в ответ на это вырабатывается инсулин, который уменьшает уровень сахара. Поэтому человек начинает больше есть, что приводит к выработке жира, — объяснил Герман Гандельман.

Иными словами, сок — это раствор сахара. Если употреблять его регулярно, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и ожирение, отмечает ФАН.

В свою очередь врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус добавил, что уже десять лет не употребляет сок, так как считает данный напиток олицетворением углеводов и сахара.

Читайте также: Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты