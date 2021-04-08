Путин назвал анализ обращений к Федеральному собранию важным этапом подготовки послания

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал анализ исполнения прошлых обращений к Федеральному собранию важным этапом подготовки нового послания, так как без этого нельзя будет заниматься планированием действий на ближайшую или отдаленную перспективу. Об этом глава государства заявил в четверг, 8 апреля, на совещании с кабинетом министров.

— Вновь хотел бы подчеркнуть: такой обстоятельный анализ уже проведенной работы является чрезвычайно важным этапом в подготовке послания этого года. Потому что без такого серьезного анализа того, что и как было сделано по решению задач, которые стоят перед страной, мы, конечно, не можем с вами эффективно планировать то, что нужно сделать на ближайшее время и на более отдаленную перспективу, — заявил Путин.

Также глава государства отметил, что планирует на этой встрече услышать подробные доклады вице-премьеров касательно реализации этих посланий, пишет РИА Новости.

Ранее президент России рассказал о работе над грядущим посланием Федеральному собранию. Работа проводится совместно с администрацией, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьерами и министрами.

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