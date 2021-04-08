Более 430 литров плазмы с антителами к COVID-19 использовали в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 430 литров плазмы донорской крови с антителами к коронавирусной инфекции использовали в Подмосковье для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса с мая 2020 года. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что антиковидная плазма применяется для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания. Она помогает нейтрализовать вирус, сообщает ТАСС.

По словам главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп, больше всего заявок на антиковидную плазму поступает из медицинских учреждений Сергиева Посада, Видного, Люберец, Коломны и Орехово-Зуева.

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