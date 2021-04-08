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Александр Поляков переизбран председателем Евразийской секции МСОТ
Фото: Пресс-служба НИИ Мостранспроект

Александр Поляков переизбран председателем Евразийской секции МСОТ

Кирилл Николаев

Город

Директор НИИ «Мостранспроект» Александр Поляков переизбран председателем Евразийской секции Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе НИИ «Мостранспроект».

Кроме того, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова избрана председателем Евразийского исполнительного комитета МСОТ. Обе кандидатуры одобрены исполкомом союза. Торжественное утверждение должностей состоится 6 июня на Генеральной ассамблее МСОТ.Действие мандатов начнется на следующий день.

Впервые Поляков был избран председателем Евразийской секции в 2018 году. Темникова занимает должность председателя Евразийского исполнительного комитета с 2019 года.

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