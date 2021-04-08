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Москвичи напишут «Тотальный диктант» на нескольких транспортных площадках
Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Москвичи напишут «Тотальный диктант» на нескольких транспортных площадках

Юлия Павлушова

Транспорт

Москвичей приглашают присоединиться к «Тотальному диктанту». В нынешнем году его организуют сразу на нескольких транспортных площадках, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

— Поторопитесь: места заканчиваются очень быстро. В Москве и области «Тотальный диктант» начнется 10 апреля в 14:00, — говорится в сообщении.

Чтобы стать участником мероприятия, нужно пройти регистрацию на портале «Тотального диктанта», а также выбрать место, где удобнее его написать. В частности, откроют площадки на Северном речном вокзале и автовокзале «Центральный».

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили тематический поезд «Союзмультфильм».

Читайте также: Москвичи совершили более 30 тысяч поездок на электросамокатах с открытия сезона

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